İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara’nın İstanbul'da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ise kaza mı? cinayet mi sorusunun açıklığa kavuşması için incelemeler sürüyor.

YAYINLAMA
Google News

CEV Şampiyonlar Ligi yarın final rövanş müsabakasında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ardından ise voleybol camiasını sarsan bir ölüm yaşandı. Novara'da forma giyen 18 yaşındaki Julia Ituma, salonun yanında konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

OTELİN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin altıncı katında kaldığı öğrenildi.

İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!

PENCEREDEN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi. Julia Ituma'nın otelin penceresinden düştüğü tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda J.I.’nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edildi.

İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!

İlgili Haberler
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
Sırtını 6'lı masaya dayadılar! HDP'li Saruhan Oluç, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti, "14 Mayıs'ta hesap soracağız"
Sırtını 6'lı masaya dayadılar! HDP'li Saruhan Oluç, AK Parti ve MHP'yi tehdit etti, "14 Mayıs'ta hesap soracağız"
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
Beklenen oldu! Kuzey Kore Japonya'ya açıklarına deneme füzesi fırlattı! Halka tahliye çağırısı yapıldı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
Son Haberler
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Depremde yaralanan köpeğini yanından hiç ayırmıyor, "Ailemden farkı yok, iki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi"
Depremde yaralanan köpeğini yanından hiç ayırmıyor, "Ailemden farkı yok, iki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi"
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun