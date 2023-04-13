İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!

CEV Şampiyonlar Ligi yarın final rövanş müsabakasında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ardından ise voleybol camiasını sarsan bir ölüm yaşandı. Novara'da forma giyen 18 yaşındaki Julia Ituma, salonun yanında konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

OTELİN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin altıncı katında kaldığı öğrenildi.

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PENCEREDEN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde genç voleybolcunun ölü muayene işlemleri yapıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ise otopsiye gönderildi. Julia Ituma'nın otelin penceresinden düştüğü tespit edildi.

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KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda J.I.’nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edildi.