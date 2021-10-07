İtalya'nın 3 yıllık namağlup serisi sona erdi, İspanya finale çıktı!

İtalya Milli Futbol Takımı'nın, Eylül 2018'den bu yana devam eden 37 maçlık namağlup serisi, UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet ile sona erdi. 96 yıl sonra Milano'da kaybeden gök mavililer, hakemi suçladı. Bu sonucun ardından finale çıkma şansını kaybeden İtalya, birçok serisini de kaybetti.

28 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

İtalya daha önceki son mağlubiyetini 10 Eylül 2018 tarihinde yine bir UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz karşısında almıştı. O tarihten itibaren 37 maçtır kaybetmeyen İtalya, bu maçların 28’ini kazanırken 9’ maçta berabere kalmıştı. İtalya, bu maçlarda 93 gol atarken, kalesinde ise 13 gol görmüştü.

2 SERİSİ DE SONA ERDİ

İtalya Milli Takımı aynı zamanda, Brezilya'nın 1993-1996, İspanya’nın 2007-2009 yıllarında elde ettiği 35 maçlık rekoru da geliştirmişti. İspanya maçıyla birlikte 1999' yılından bu yana evinde ilk kez mağlubiyet yaşayan İtalya, 1925’ten beri yenilgi yüzü görmediği Milano’da maç kaybetmiş ve bu serisini de sona erdirmiş oldu.

OYUNCULARIMI YAPTIKLARINDAN DOLAYI KUTLUYORUM

Öte yandan, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İspanya mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tip maçlarda, bazı anlar maçı etkileyebiliyor. İlk yarı rahatlıkla 1-1 bitebilirdi. Ama onlar iyi oynadılar ve top tutmada da iyiler. (Leonardo) Bonucci’nin tepkisini görmedim ama bu bir şeyi değiştirmez, Leonardo protestodan sarı kart görmemeliydi. İkinci yarı hem gol yememede hem de gol atmada iyiydik. Oyuncularımı yaptıklarından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yaz transfer sezonunun ardından Milan'dan ayrılarak Paris Saint Germain takımına transfer olan Donnarumma'nın ıslıklanması ile ilgili olarak ise üzgün olduğunu dile getirdi