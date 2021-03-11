İtalya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İtalya'nın Bayrağı Nasıldır?
İtalya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İtalya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İtalya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
İtalya ya da resmî olarak İtalyan Cumhuriyeti ya da bazen İtalya Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, büyük ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülke. Akdeniz'in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya da İtalyan topraklarıdır. Kuzeyde Alpler bölgesinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya'yla kara sınırı vardır.
İtalya'nın Başkenti?
“Roma” şehri İtalya'nın başkentidir.
İtalya'nın Para Birimi Nedir?
“Euro” İtalya'nın para birimidir.
İtalya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İtalya'nın telefon alan kodu : + 39
İtalya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
İtalya
İtalya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Roma
İtalya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Italy
İtalya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Rome
İtalya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Roma
İtalya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Italia
İtalya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İtalyanca