İtalya’nın İzmir Konsolosu, Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti

Geçtiğimiz aylarda atanarak görevine başlayan İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Meclis üyeleri Murat İnan ve Mustafa Ulusoy ile bir araya gelen İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio; Antakya'ya kadar tüm kıyı şeridinin görev alanı içinde olduğunu belirtti ve görevine başladıktan sonra il dışı ziyaretleri kapsamında öncelikli olarak Kuşadası'ni ziyaret ettiğini ve büyük bir liman kenti olan Kuşadası'nın İtalyan vatandaşları tarafından tercih edildiğini söyledi. Kendilerini hayırlı olsun dileklerini ileten ve Odaya yaptıkları ziyaretten son derece memnuniyet duyduklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Turistik bir ilçe olan Kuşadası'na İtalya'dan ve dünyanın her yerinden turist geliyor. Hepimiz Akdeniz ülkesiyiz, kültürümüz aynı, tanışmadan sonra ikili ilişkilerimiz daha da gelişecektir" dedi. Akdoğan ziyarette; vize konusunda taleplerini dile getirdi ve İtalya vizesi almak isteyen Oda üyeleri için kolaylık istedi.

İtalya Aydın Fahri Konsolosu Murat Saraç ve Konsolos asistanı Fabio Tito'nun da eşlik ettiği ziyarette, Kardeş Kentler Derneği Başkanı Ulviye Elçi ve Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer'de hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Oda hizmet binasında bulunan VFS Global Vize Ofisi'ni de ziyaret eden İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio'ya Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.

Kaynak: İHA