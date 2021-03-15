İtalya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İtalya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İtalya ya da resmî olarak İtalyan Cumhuriyeti ya da bazen İtalya Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, büyük ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülke. Akdeniz'in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya da İtalyan topraklarıdır. Kuzeyde Alpler bölgesinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya'yla kara sınırı vardır.

İtalya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

İtalya, 60461826 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 23. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0077 olduğu görülmektedir.

İtalya'nın Müslüman Nüfus sayısı 36000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

İtalya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda İtalya'nın yüz ölçümü 302549 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İtalya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 7200 km² Karasal Alan : 294140 km²

İtalya'nın Haritadaki Yeri / Konumu