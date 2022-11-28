İtalya'nın Tiren Denizi Ischia Adası'nda heyelan nedeni ile çok sayıda ev toprak altında kaldı

İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda aşırı ve şiddetli şekilde yağan yağmurların yol açtığı heyelan nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, kayıp 5 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İtalya'nın Tiren Denizi Ischia Adası'nda heyelan nedeni ile çok sayıda ev toprak altında kaldı

İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, kayıp 5 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başbakan Giorgia Meloni, Ischia'daki doğal afet nedeniyle adada olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

İtalya'nın güneybatı kıyısında yer alan Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki Ischia Adası'nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü sel ve heyelan meydana geldi. Yetkililer, çok sayıda evin toprak altında kaldığı selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 5 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin bir çift ile 3 haftalık bebekleri, 5 ve 11 yaşlarındaki 2 kardeş, 31 yaşındaki bir ada sakini ve bir Bulgar turist olduğu öğrenildi.

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ÇOK SAYIDA EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Napoli Valisi Claudio Palomba olayın ardından yaptığı açıklamada, 30 evin sular altında kaldığını, 200'den fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyerek, bölgede 5 kişinin kayıp olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü aktardı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Başbakan Giorgia Meloni, Ischia'daki doğal afet nedeniyle adada olağanüstü hal ilan ettiklerini, zararların karşılanması için 2 milyon avro (yaklaşık 2,1 milyon dolar) tahsis ettiklerini duyurdu. Meloni, yerel halka yakınlığını belirtirken, yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

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