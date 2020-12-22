Steam Kış İndirimleri 2020 saat kaçta? Steam Kış İndirimleri kaç gün sürecek?Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... Çıplak arama iddialarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaGübretaş altın madeni nerede? Gübretaş maden sahası nerede? Gübretaş kimin?Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Eski müvekkili kabusu oldu: Telefon numaramı erotik shoplara dağıtmış!Exxen için Aslı Bekiroğlu ve Keremcem'in başrol olduğu "Yetiş Zeynep" adlı dizinin çekimleri başladıZiraat Türkiye Kupası'nda son 16 fikstürü belli oldueSIM nedir? Ne zaman çıkacak? | eSIM nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Avantajları - Dezavantajları
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. İtalyanlar, Taylan Antalyalı'nın peşinde!

İtalyanlar, Taylan Antalyalı'nın peşinde!

Galatasaray'da bu sezon oldukça iyi bir çıkış yakalayan Taylan Antalyalı, Avrupa'dan taliplerini arttırıyor.

İtalyanlar, Taylan Antalyalı'nın peşinde!

Bu sezon Galatasaray'da oldukça iyi bir performans göstererek hem taraftarını hem de teknik ekibi en fazla memnun eden isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı, Avrupa kulüplerinden taliplerini arttırıyor. Devre arasında Galatasaray'ın Taylan'a alternatif bir futbolcu satın alması beklenirken, genç futbolcunun İtalya'dan taliplerinin olduğu öğrenildi. 

Galatasaray'da sezon başında ücretine indirim yaparak şu an ilk 11 oyuncuları arasında en az kazanan futbolcu olan Taylan'ın, devre arasında maaşına zam yapılması bekleniyor. Ligde gösterdiği performansla Avrupalı gözlemcilerin dikkatini çeken Taylan, Sassuolo, Bologna ve Cagliari'nin listesine girdi.

İtalyanlar, Taylan Antalyalı'nın peşinde!

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sabah'ın haberine göre, İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen Galatasaray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN ÖZETİ

HABERE YORUM KAT