İtalyanlar, Taylan Antalyalı'nın peşinde!

Bu sezon Galatasaray'da oldukça iyi bir performans göstererek hem taraftarını hem de teknik ekibi en fazla memnun eden isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı, Avrupa kulüplerinden taliplerini arttırıyor. Devre arasında Galatasaray'ın Taylan'a alternatif bir futbolcu satın alması beklenirken, genç futbolcunun İtalya'dan taliplerinin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sezon başında ücretine indirim yaparak şu an ilk 11 oyuncuları arasında en az kazanan futbolcu olan Taylan'ın, devre arasında maaşına zam yapılması bekleniyor. Ligde gösterdiği performansla Avrupalı gözlemcilerin dikkatini çeken Taylan, Sassuolo, Bologna ve Cagliari'nin listesine girdi.

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Sabah'ın haberine göre, İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen Galatasaray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.