İtamar Efrat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar Efrat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtamar Efrat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İtamar Efrat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İtamar Efrat 2 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתמר אפרת şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İtamar Efrat Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İtamar Efrat'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İtamar Efrat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İtamar Efrat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Hapoel Tel Aviv
11 Şubat 2021 yılında H. Kfar Shalem
30 Haziran 2021 yılında Hapoel Tel Aviv
30 Ağustos 2021 yılında Shimshon TLV
19 Ekim 2021 yılında Hapoel Tel Aviv
20 Ekim 2021 yılında Yermiahu Holon
30 Haziran 2022 yılında Hapoel Tel Aviv
İtamar Efrat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İtamar Efrat şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
İtamar Efrat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsrail U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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