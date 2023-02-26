İtamar Efrat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar Efrat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İtamar Efrat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İtamar Efrat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.