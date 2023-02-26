İtamar İsraeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar İsraeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İtamar İsraeli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İtamar İsraeli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İtamar İsraeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar İsraeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İtamar İsraeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar İsraeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtamar İsraeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtamar İsraeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtamar İsraeli 22 Mart 1992 tarihinde Holon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתמר ישראלי şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtamar İsraeli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İtamar İsraeli'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtamar İsraeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtamar İsraeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İtamar İsraeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtamar İsraeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Bnei Yehuda

23 Ocak 2013 yılında Hapoel Herzliya

30 Haziran 2013 yılında Bnei Yehuda

3 Ekim 2013 yılında H.Nazareth Illit

30 Haziran 2014 yılında Bnei Yehuda

8 Eylül 2014 yılında Hapoel Morasha

30 Haziran 2015 yılında Bnei Yehuda

25 Ağustos 2016 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2017 yılında Bnei Yehuda

11 Ocak 2018 yılında Hapoel Marmorek

30 Haziran 2018 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2018 yılında H. Kfar Saba

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

18 Ağustos 2022 yılında B. Jerusalem

İtamar İsraeli kimdir

İtamar İsraeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtamar İsraeli şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bnei Yehuda Tel Aviv

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İtamar İsraeli nereli

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