İtamar Nitzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar Nitzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtamar Nitzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtamar Nitzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtamar Nitzan 23 Haziran 1987 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתמר ניצן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtamar Nitzan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İtamar Nitzan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İtamar Nitzan'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İtamar Nitzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtamar Nitzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtamar Nitzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtamar Nitzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Maccabi Herzliya

30 Ocak 2011 yılında Hapoel Tel Aviv

30 Haziran 2011 yılında Maccabi Herzliya

1 Temmuz 2011 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2013 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2014 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2014 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2016 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2018 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Netanya

İtamar Nitzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtamar Nitzan şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

İtamar Nitzan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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