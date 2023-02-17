İtamar Noy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar Noy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtamar Noy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtamar Noy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtamar Noy 28 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da איתמר נוי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtamar Noy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. İtamar Noy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İtamar Noy'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İtamar Noy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtamar Noy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtamar Noy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtamar Noy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2019 yılında M. P. Tikva U19

30 Haziran 2020 yılında Bnei Lod U19

1 Ağu 2020 yılında Hapoel Bnei Lod

26 Ağu 2021 yılında AS Ashdod

1 Temmuz 2022 yılında First Vienna FC

İtamar Noy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtamar Noy şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

İtamar Noy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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