İtamar Shviro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtamar Shviro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtamar Shviro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtamar Shviro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtamar Shviro 17 Haziran 1998 tarihinde Shoval şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתמר שבירו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtamar Shviro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İtamar Shviro'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtamar Shviro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtamar Shviro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İtamar Shviro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtamar Shviro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında H. Beer Sheva

9 Ağustos 2018 yılında H Rishon leZion

31 Temmuz 2020 yılında H. Beer Sheva

2 Eylül 2021 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2022 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2022 yılında Kiryat Shmona

İtamar Shviro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtamar Shviro şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İtamar Shviro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Beer Sheva

İsrail takımında 19 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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