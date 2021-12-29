İtap ne demek, TDK'ya göre İtap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtap ne demek? İtap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itap kelimesi. Peki itap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itap nedir, itap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İtap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paylama, azarlama



İTAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bazen o kadar güzel ve orijinal şeyler söylüyordu ki onları dinlemek itaba ve hücuma maruz kalan için bile bir zevk teşkil ediyordu.



İTAP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- itap etmek

