İtay Ben Shabat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtay Ben Shabat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtay Ben Shabat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtay Ben Shabat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtay Ben Shabat 9 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתי בן שבת şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtay Ben Shabat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. İtay Ben Shabat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İtay Ben Shabat'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtay Ben Shabat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtay Ben Shabat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtay Ben Shabat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtay Ben Shabat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Kiryat Shmona

İtay Ben Shabat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtay Ben Shabat şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

İtay Ben Shabat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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