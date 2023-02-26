İtay Buganim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtay Buganim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtay Buganim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtay Buganim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtay Buganim 29 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתי בוגאנים şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtay Buganim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shahar Greenberg Sports & Law yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İtay Buganim'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İtay Buganim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtay Buganim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtay Buganim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtay Buganim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa

İtay Buganim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtay Buganim şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

İtay Buganim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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