İtay Shechter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtay Shechter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtay Shechter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtay Shechter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtay Shechter 22 Şubat 1987 tarihinde Ramat Yishai şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da איתי שכטר‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtay Shechter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. İtay Shechter, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İtay Shechter'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İtay Shechter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtay Shechter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İtay Shechter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtay Shechter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında H.Nazareth Illit

1 Temmuz 2006 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2009 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Temmuz 2011 yılında 1.FC K'lautern

15 Ağustos 2012 yılında Swansea

30 Haziran 2013 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Tel Aviv

31 Ocak 2014 yılında FC Nantes

30 Haziran 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2014 yılında FC Nantes

3 Şubat 2015 yılında Maccabi Haifa

24 Ocak 2016 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2018 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

İtay Shechter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtay Shechter şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İtay Shechter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Haifa, Hapoel Nazareth Illit

İsrail takımında 14 numaralı formasıyla 1 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 5 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 6 gol atmıştır.

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