İtay Zada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtay Zada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtay Zada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtay Zada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtay Zada 30 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתי זדה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtay Zada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İtay Zada'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtay Zada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtay Zada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İtay Zada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtay Zada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında H. Jerusalem

İtay Zada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtay Zada şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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