İtfaiye 4 ayda 1150 “imdat” çağrısına yetişti

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yılın ilk dört ayında 646'sı yangın, 504'ü kurtarma operasyonu olmak üzere toplam 1150 olaya müdahale etti.

İl genelinde farklı noktalarda 17 istasyonu bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 232 personel ve 48 araç ile olaylara müdahale ediyor. İhbarın geldiği noktaya en kısa sürede ulaşan ekipler, bu yıl ilk 4 ayında da pek çok vakayla karşılaştı.

İtfaiye ekipleri, bu yılın 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 646'sı yangın, 504'ü kurtarma olmak üzere 1150 olaya müdahale etti. Bu tarihler arasında meydana gelen 646 yangından ise 41'i iş yeri, 232'si konut olarak kayıtlara geçti. Geri kalanlarını ise orman, çöp, ot ve anız gibi yangınlar oluşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, Samsun halkının huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tuttuklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz. Yangın ve kurtarma operasyonlarının yanı sıra yazında boğulmalara karşı önlemler alıyoruz. Ayrıca teşkilatımız tarafından yıl boyunca eğitimler de yapılıyor. Özellikle okullarımızda ve kamu kurumlarında uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızı, yangın esnasında nasıl hareket etmeleri konusunda eğitiyoruz. Bizlere, 112 çağrı merkezi ve 0530 157 26 79 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden ulaşabilirler. Bu anlamda da tek ricamız asılsız ihbarların yapılmaması. Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza daha hızlı ve sağlıklı hizmet sunabilmesi için bu konuya da dikkat etmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA