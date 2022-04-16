İtfaiye Başçavuşu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiye Başçavuşu görev tanımı nedir, İtfaiye Başçavuşu ne iş yapar, İtfaiye Başçavuşu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiye Başçavuşu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiye Başçavuşu Tanımı;

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İtfaiye Başçavuşu Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiye Başçavuşu Maaşları

İtfaiye Başçavuşu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İtfaiye Başçavuşu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiye Başçavuşu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.02

Meslek Adı :

İtfaiye Başçavuşu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Yangın,kaza ve doğal afetlerde ve söndürme ,soğutma arama,kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını yürüten personelin ve malzemelerin toplanmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İtfaiye Başçavuşu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arama ve Kurtarma metotlarını bilmek,uygun metodu uygun yerde doğru olarak uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,.

b) İtfaiye Mesleğiyle ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak ve personelin katılımını sağlamak,.

c) İtfaiye mesleğiyle ilgili kurumsal ve teknik gelişmeleri izlemek yeni teknikleri kullanma becerisini kazanmak,öneriler geliştirmek ve edinilen bilgileri gerekli personele aktarmak,

d) Toplumu bilgilendirmeye yönelik yapılan tatbikatlara katılmak, e) Hizmetin verimini artırmak ve aksaklıklara ilişkin rapor hazırlayıp üstlerine bildirmek,.

f) Olayın özelliği ve gelişim süreci ile ilgili haber merkezinin telsiz anonslarını takip etmek,.

g) Olay yerinde personelin sevk ve idaresinde grup amirine yardımcı olmak,.

h) Amirin olmadığı yerde amirin görevini üstlenip ekibi sevk ve idare etmek,

i) Parlayıcı- Patlayıcı Maddeleri özelliklerini ve söndürme teknikleri bilmek,

j) Olay yerinde meydana gelecek tehlikeleri önceden tahmin ederek personeli bu tehlikeden koruyacak önlemleri almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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