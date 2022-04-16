İtfaiye Çavuşu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiye Çavuşu görev tanımı nedir, İtfaiye Çavuşu ne iş yapar, İtfaiye Çavuşu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiye Çavuşu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiye Çavuşu Tanımı;

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İtfaiye Çavuşu Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiye Çavuşu Maaşları

İtfaiye Çavuşu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İtfaiye Çavuşu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiye Çavuşu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.09

Meslek Adı :

İtfaiye Çavuşu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İtfaiye biriminin sorumluluk alanında olan yangın, arama, kurtarma, ilk yardım gibi olaylarda, kendine bağlı personeli arasında iş bölümü yapan, üst amirinin bulunmadığı olayları sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İtfaiye Çavuşu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Görevli bulunduğu araçta kişisel teçhizatlarını hazır bulundurmak, kendine bağlı personelin hazır bulundurmasını sağlamak,

b) Görevli bulunduğu aracı sürekli temiz, bakımlı olarak göreve hazır bulundurmasını sağlamak,

c) Zil, telefon, telsiz, anons vb. vasıtalarla yapılan görev bildirimi uyarılarında, belirlenen sürede ve süratle araç mahalline intikal etmek ve kendine bağlı personelin intikal etmesini sağlamak,

d) Göreve gidilen olayla ilgili haber merkezinin telsiz anonsları ile yaptığı bilgilendirmeleri takip etmek,

e) Araca bindikten sonra göreve gidilen olayın durumuna göre koruyucu elbisesini giymek ve kendine bağlı personelin giyilmelerini sağlamak, kullanılabilecek teçhizatların hazır bulundurmalarını sağlamak,

f) Olay yerinde grup amirinin ve/veya başçavuşun verdiği görevleri yapmak, onlara yardımcı olmak ve aldığı talimatları uygulamak, kendine bağlı personele gerekli talimatları vermek, onları sevk ve idare etmek,

g) Göreve gidilen olaylarda, üst amirlerinin olmadığı durumlarda, görevli itfaiye personelini sevk ve idare etmek,

h) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, yangın söndürülmesinde kendine bağlı personeli sevk ve idare etmek,

i) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, edilmesini sağlamak ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, yapılmasını sağlamak,

j) Su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, bu durumlarda kendine bağlı personeli sevk ve idare etmek,

k) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, yapılmasını sağlamak,

l) Nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeler ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

m) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirme, alınacak önlemler konusunda eğitme ve bu konuda tatbikatlar yapılması çalışmalarına katılmak,

n) Diğer belediyelerden talep gelmesi halinde, belediye sınırları dışındaki olaylara da müdahale etmek, talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

o) Araçlardaki ekipmana ihtiyaç duyulması halinde araçtan alarak olay yerine getirilmesini sağlamak veya kullanmak,

p) Temiz hava solunum cihazının kullanılması gereken durumlarda kullanmak, kendine bağlı personelin kullanmasını sağlamak,

q) Dönüş hazırlıkları aşamasında sorumlu olduğu malzemelerin toplanmasını sağlamak,

r) Yangın sonrasında kendi sorumluluğu dahilinde yapılması gereken işleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

s) Olay yerinden dönüşte görev aracındaki eksiklikleri giderip tekrar göreve hazır hale getirilmesini sağlamak,

t) Mesleğiyle ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmak, kendine bağlı personelin katılmasını sağlamak, u) Mesleğiyle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, yayınları takip etmek,

v) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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