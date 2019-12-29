İtfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan hamile kediyi kurtardı

Kastamonu'da çıktığı ağaçta 2 gündür mahsur kalan hamile kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.

Kastamonu'da hamile olan bir kedi, Cumhuriyet Meydanı'nda otobüs durağının yanında olan ağaca çıktı. Çıktığı ağaçtan inemeyen ve 2 gündür ağaçta mahsur kalan kedinin bağırışlarını durakta dolmuş bekleyen vatandaşlar fark etti. Ağaçtaki kediyi indirmek için Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hamile kedi, vatandaşların talebi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı ağaçtan indirildi.

2 gün boyunca aç ve susuz kalan hamile kediye vatandaşlar tarafından su ve mama verildi. Yaşadığı durumdan korkan ve kendine geldikten bir süre sonra gözden kaybolan hamile kedi sahibinin iş yerinin kapısına gitti.

Kedinin sahibi olan Ayten Kökgöz, kedisini kurtardığı için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Bundan bir hafta önce de kedinin aynı ağaca çıktığını kaydeden Ayten Kökgöz, kedisinin 2 gün 2 gece ağaçta mahur kaldığını ifade ederek, "Artık sesi gitmiş durumda. İtfaiye ekiplerini çağırdık sağ olsunlar gelip kurtardılar. Kediyi kendi iner mi diye bekledik ama inmedi. Hemen Kastamonu Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Herkes el attı. Geldiler sağ olsunlar hamile kedimizi kurtardılar. Bu ağaca çıkan kediler tekrar inemiyorlar. Acaba belediye ekipleri plastikten de olsa kedilerin ağaca çıkmaması için bir şeyler yapsa uygun olmaz mı? Önlemleri böyle alsak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA