İtfaiye eri Türk Bayrağı'nı yerde bırakmadı
KARTAL'DA çöken sekiz katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri, enkazdan çıkan Türk bayrağını...
KARTAL'DA çöken sekiz katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri, enkazdan çıkan Türk bayrağını temizleyip cebine koydu.
6 Şubat günü İstanbul Kartal'da Cevizli Mahallesi Sema Sokak'ta çöken sekiz katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazda Türk Bayrağı bulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri, bayrağı temizleyip cebine koydu.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çöken binada toplam 18 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını açıklamıştı.
DHA
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