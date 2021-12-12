İtfaiye erinden insanlık dersi! Hem yangından kurtardı hem suni teneffüsle hayata döndürdü!

Saat 23.00'da Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan yedi katlı binanın son katında meydana gelen yangında, evde bulunan iki kişi ile kedileri mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangından çıkarılan evdekiler tedavi altına alınırken, kedinin ise nabzının atmadığı fark edildi. İtfaiye ekiplerinin nefes alması için yoğun çaba sarf ettiği ve suni teneffüs uygulanan kedi, yeniden hayata döndürüldü.

ŞÖMİNEYİ YAKARKEN YANGIN ÇIKARDI

18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan'ın şömineyi benzinle tutuşturmak isterken, benzinin alev alması sonucu yangın çıkardığı öğrenildi. Oğlu ile birlikte alevlere müdahale ederek söndürmek isteyen Özdoğan'ın elleri ve vücudunun bazı bölümlerin de yandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7’nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu. Daha sonra apartmana giren ekipler, yangını kısa süre içerisinde söndürmeyi başardı.

KEDİ SON ANDA KURTARILDI

Vücudunda yanıklar olan Jülide Özdoğan sedyeyle birlikte dışarı çıkarıldıktan sonra oğluyla beraber ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yatan kediye ise itfaiye ekiplerince apartmanın dışına çıkarılarak kalp masajı yapılmaya başlandı. İtfaiye erinin suni teneffüs yaparak kendine getirmeye çalıştığı kedi oksijen de verilmesiyle kendine geldi.

İTFİAYE ERİNİN ÖZVERİSİ HAYAT KURTARDI

Kedi için yoğun çaba sarf ederek hayata dönmesini sağlayan itfaiye eri meslektaşları ve çevredekilerin alkışlarını topladı. Kendine gelen kedi ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye erinin o anlarının görüntüleri ise görenlerin takdirini kazandı. Hayvana şiddet haberlerinin çoğaldığı bugünlerde bir hayvanı yaşatmak için var gücüyle çaba sarf eden o çalışan övgü topladı.