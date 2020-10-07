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  3. İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!

İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!

Van'da bir kişi evinde yılanın alınması için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipten bir kişi merdivenlerdeki kilimin altına saklanan yılanı ekiyle çok rahat bir şekilde çıkardı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

Van merkez Tuşba ilçesinde bir vatandaş, evine yılan girdiğini ve korktuğunu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerden biri kilimin altındaki yılanı büyük bir soğukkanlılıkla çıkardı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle yansıdı.

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07 Ekim 2020 Çarşamba 15:44
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