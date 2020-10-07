İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!

Van'da bir kişi evinde yılanın alınması için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipten bir kişi merdivenlerdeki kilimin altına saklanan yılanı ekiyle çok rahat bir şekilde çıkardı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.