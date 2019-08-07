İtfaiye personeli engelli Burak’ın tedavisine destek oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği 13 yaşındaki bir engelli çocuğun terapisinde destek oldu.

Manisalıların huzur ve güveni için 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çok özel bir konuk ağırladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü itfaiyeyi oldukça merak eden 13 yaşındaki engelli Burak Karaca, terapisti ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ziyarette bulundu. İtfaiye personelinin yakın ilgisiyle ağırlanan küçük Burak, itfaiyecilerle beraber itfaiye arabalarına binip, itfaiye arabasıyla küçük bir tur attıktan sonra yangın söndürme hortumuyla su sıkarak gerçek bir itfaiyeci oldu. Ziyaretin ardından terapisti ile birlikte itfaiye personellerine teşekkür ederek ayrılan Burak Karaca, evine mutlu bir şekilde döndü.

İtfaiye ziyareti sonrası hastalığı konusunda olumlu tepkiler ve iyileşme gözlemleyen küçük Burak'ın annesi ve terapisti, İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'u telefonla arayarak teşekkürlerini iletti. Telefon görüşmesinin ardından Daire Başkanı Ergün Aksoy, Burak ile yakından ilgilenen personellere teşekkür edip, Burak'ın annesinin yolladığı çiçek ve pastayı personeline takdim etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığının her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Aksoy, engelli bir genci ve ailesini mutlu etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, itfaiye personellerine bir kez daha teşekkür etti.

Kaynak: İHA