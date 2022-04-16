İtfaiye Zabıta Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiye Zabıta Memuru görev tanımı nedir, İtfaiye Zabıta Memuru ne iş yapar, İtfaiye Zabıta Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiye Zabıta Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiye Zabıta Memuru Tanımı;

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İtfaiye Zabıta Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiye Zabıta Memuru Maaşları

İtfaiye Zabıta Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İtfaiye Zabıta Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiye Zabıta Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.04

Meslek Adı :

İtfaiye Zabıta Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Şehir genelindeki kamu ve özel sektöre ait yapılarda yangın önleyici tedbirlerin alınması ve alınmış olan tedbirlerin kontrolünü yapan ve eksik önlemlerin tamamlanması ve devamlılığının sağlanması için denetim ve kontroller yapan itfaiye personelidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İtfaiye Zabıta Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Amirince havale edilen evraklarda belirtilen işyerlerini, evrak niteliği doğrultusunda incelemek,

b) Yerinde incelemeler yapmak, alınması gereken önlemleri ve eksiklikleri tespit etmek,

c) Yapılan kontroller sonunda rapor hazırlamak,

d) Çalışma planı ve istatistik cetvellerinin hazırlanmasına yardımcı olmak,

e) Evrak kayıt, tanzim ve dağıtımı işlerini yapmak,

f) Görev alanı ile ilgili konularda amirinin verdiği diğer işleri yapmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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