İtfaiyeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiyeci görev tanımı nedir, İtfaiyeci ne iş yapar, İtfaiyeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiyeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiyeci Tanımı;

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İtfaiyeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiyeci Maaşları

İtfaiyeci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İtfaiyeci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiyeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5411.05

Meslek Adı :

İtfaiyeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

İtfaiyeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İtfaiyeci, ekip içinde sorumluluk alarak, her türlü yangın söndürme, kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını, en kısa zamanda yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İtfaiyeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yaygım malzemelerini hazırlamak ve bakımını yapmak,

b) İçtimalara ve karargah hizmetlerine katılmak,

c) Nizamiye nöbeti tutmak ve günlük eğitime katılmak,

d) Yangın veya kurtarma sonrası itfaiye arcının su, köpük ve kimyasal söndürücü bakımını yapmak,

e) Söndürme ve kurtarma çalışmalarında olay türüne göre düzen almakve can kurtarma çalışmaları yapmak,

f) İlkyardım yapmak,

g) Hortum sermek ve yangın türüne göre hortuma takılacak lansı seçmek,

h) Merdivenli araçları merdiven sepetinden yönlendirmek,

i) Atlama çarşafı tüneli ve yastığı açmak,

j) Yangın türüne göre yangın merkezine su, köpük, kuru kimyasal toz, CO2 işlemek,

k) Yangın yerinde su takviyesi yapmak,

l) Yangın çevresine soğutma yapmak,

m) Yangın söndürüldükten sonra kullanılan malzemeleri toplamak, n) Konut ve işyerlerinden motopomp ile su tahliye etmek,

o) Yangın ve işyerlerinde yangın konusunda bilgilendirme çalışmalarına katılmak,

p) Binaların baca temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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