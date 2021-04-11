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  3. İtfaiyecilerden polis ekiplerine büyük sürpriz

İtfaiyecilerden polis ekiplerine büyük sürpriz

Çorum'un Sungurlu ilçesinde İtfaiyeciler polis haftası nedeniyle kavga var diyerek çağırdıkları polis ekibine büyük sürpriz yaptılar.

İtfaiyecilerden polis ekiplerine büyük sürpriz

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, itfaiyecilerin pasta sürprizi ile karşılaştı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürü Eşref Bayav, 155 Polis imdatı arayarak Terminalde kavga olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

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"İTFAİYECİLER KAVGA VAR DİYE POLİS EKİBİNİ ÇAĞIRDILAR"

İtfaiye Müdürü Eşref Bayav, kısa sürede olay yerine gelen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi. Polis ekipleri daha sonra Bayav ve itfaiye personeliyle birlikte hazırlanan pasta kesti. Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri itfaiye personeline teşekkür etti.

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"KAVGA VAR DİYE GELEN POLİSLER BÜYÜK SRPRİZ İLE KARŞILATILAR"

Polisler, kavga anonsu diye geldikleri olay yerinde güzel bir sürprizle karşılaştıklarını belirterek, birden fazla duyguyu bir arada yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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