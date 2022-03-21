İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni görev tanımı nedir, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni ne iş yapar, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni Tanımı;

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İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni Maaşları

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.38

Meslek Adı :

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan, doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini üstlenebilen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tapu Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

: a) Söndürme ve kurtarma çalışmaları için hazırlık yapmak,

b) Kişisel teçhizatı kullanıma hazır duruma getirmek, bir önceki vardiyadan malzemeleri teslim almak,

c) Yangın malzemelerini hazırlamak, yangın araç, gereç ve teçhizatının bakımını yapmak,

d) Nizamiye nöbeti tutmak,

e) Yangın veya kurtarma sonrası itfaiye aracının su, köpük ve kimyasal söndürücü bakımını yapmak,

f) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

g) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

h) Su baskınlarına müdahale etmek,

i) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

j) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

k) Olay yerinde can kurtarma çalışmaları yapmak, ilkyardım uygulamak,

l) Hortum sermek, yangın türüne göre hortuma takılacak lansı seçmek,

m) Merdivenli araçları merdiven sepetinden yönlendirmek,

n) Atlama çarşafı, tüneli ve yastığı açmak, o) Yangın türüne göre yangın merkezine su, köpük, kuru kimyasal toz, CO2 işlemek,

p) Yangın yerinde su takviyesi yapmak, yangın çevresine soğutma yapmak,

q) Kağıt, pamuk ve kömür gibi yanıcı maddeleri yangın yerinden uzaklaştırmak,

r) Yangın söndürüldükten sonra kullanılan malzemeleri toplamak,

s) Konut ve işyerlerinden motopomp ile su tahliye etmek,

t) Yaklaşılması veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlıların kurtarılmasını sağlamak,

u) Mesleki gelişimi takip etmek,

v) Teknik çizimleri yapmak,

w) Doğal afetlere hazırlık yapmak,

x) Dokümantasyon ve arşivleme yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

. Güncel Meslek : EVET

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