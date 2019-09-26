İtfaiyeden otobüsteki yolculara yangın ve kaza uyarısı

TÜRKİYE'de son dönemde artan otobüs kazaları ve yangınları konusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerindekileri bilgilendirdi. Ekipler, otobüste olası yangın ya da kaza anında çekiç kullanılarak, camın nasıl kırılacağını da gösterdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca son dönemde meydana gelen yolcu otobüsü kazaları ve yangınları ile hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, Denizli- Antalya yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüslerindekileri, olası yangın ve kaza anında yapılması gerekenler hakkında uyardı. İtfaiyeciler, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında yolculara sakin kalmalarını tavsiye etti. Acil çıkış kapısının kullanımıyla ilgili bilgi veren yetkililer, çekiç kullanılarak, otobüsün camının nasıl kırılacağını da gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, bu denetimin ilk kez yapıldığını belirterek, "Son dönemde bizim de çok üzüldüğümüz, otobüs kazaları ve yangınları oluştu. Biz bu yaralanma ve can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla acil durumlarda otobüsün nasıl tahliye edileceği, imdat çekiçlerinin kullanımı, otobüsün ön ve orta kapılarının acil durumlarda nasıl açılacağı, yangın söndürme araçlarının nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verdik. Yolcularımıza bu konuda broşürler de dağıttık. Bizi otobüste gören yolcular önce şaşkınlık sonra memnuniyet yaşadı. Polis uygulama noktasında, itfaiye teşkilatının uygulama yapması Türkiye'de bir ilktir. Bu konudaki uygulamalarımız yaygınlaşarak devam edecek" dedi.

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DHA