İtfaiyenin buz kırma timi görev başında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Buz Kırma Timi, çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Erzurum'da çatılardan sarkan buzlar ve kar birikintileri vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. Kentte buz sarkıtlarının düşmesi nedeniyle dün ve önceki gün vatandaşların yaralanması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Buz Kırma Timi, buz sarkıtlarını kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Çatılarda uzunluğu iki metreyi bulan dev buz sarkıtlarını kırmak için yolu trafiğe kapatan zabıta ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri altında buzları temizliyor.

İş yerlerinin vitrinlerine uyarı levhaları asarak yayaları buz sarkıtları konusunda uyaran esnaf, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaya teşekkür etti. Buz sarkıtlarının ölüm olaylarına davetiye çıkardığına dikkat çeken vatandaşlar, Erzurum'da şiddetli soğukların ardından oluşan buz sarkıtlarının büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

İtfaiye ekipleri ise, kent genelinde çatılarda oluşan buz sarkıtlarının kırılması için özel ekip oluşturulduğunu belirterek, ekiplerin çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırdığını kaydetti.

Kaynak: İHA