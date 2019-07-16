İtfaiyenin müdahalesi kaplumbağayı hayata bağladı

MANİSA'da yangında zarar gören yaralı kaplumbağa, itfaiye ekiplerince bakım ve rehabilitasyon merkezine götürülerek, tedaviye alınması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa süre önce merkez Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde çıkan ot yangınına müdahale ederken; bir kaplumbağanın yanarak can verdiğini, diğerinin ise yaralandığını gördü. Ot yangını söndürülürken, zarar gören kaplumbağa Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek, sağlığına kavuşması sağlandı. Tedaviye alınan yaralı kaplumbağanın bakım süreci devam ederken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşları ot ve anız yakmamaları konusunda uyararak, hayvanların da zarar görebileceğinin altını çizdi.

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DHA