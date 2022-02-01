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İthaf ne demek, TDK'ya göre İthaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İthaf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İthaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İthaf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İthaf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İthaf ne demek, TDK'ya göre İthaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İthaf ne demek? İthaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ithaf kelimesi. Peki ithaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ithaf nedir, ithaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İTHAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İthaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İthaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ithaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinin adına sunma, armağan etme

İTHAF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ithaf etmek

İTHAF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ithafname, ithaf yazısı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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