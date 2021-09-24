İthalat-İhracat Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 İthalat-İhracat Sorumlusu Maaşları, ve İş İlanları

İthalat-İhracat Sorumlusu görev tanımı nedir, İthalat-İhracat Sorumlusu ne iş yapar, İthalat-İhracat Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İthalat-İhracat Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İthalat-İhracat Sorumlusu Tanımı;

Uluslararası ticaret işlemlerinin yürütülmesinde aktif olarak görev alan kişidir .

İthalat-İhracat Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 İthalat-İhracat Sorumlusu Maaşları

İthalat-İhracat Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.360 - TL’dir. En düşük İthalat-İhracat Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İthalat-İhracat Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İthalat-İhracat Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İthalat-İhracat Sorumlusu Ne İş Yapar?

İthalat-İhracat Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurmak ve gerekli sözleşmelerin yapılmasını sağlamak,

b) Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip etmek,

c) Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimini gerçekleştirmek,

d) Yurt dışından alınan malın parasının (bedelinin) sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında tahsil edilmesini sağlamak,

e) Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İthalat-İhracat SorumlusuMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Gümrükleme Ve Sevkiyat Aracıları

İthalat-İhracat Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İthalat-İhracat Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3331.03 olarak belirlenmiştir



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