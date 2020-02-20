İTHİB/Şişman: Hazır giyim sektöründe dönüşüme ihtiyaç var

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman hazır giyim sektörüyle ilgili olarak "Sektörümüz dönüşüyor, bu dönüşüme de ihtiyaç var" dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından ilk kez düzenlenen Tekstil Zirvesi (TEXSUM'20) Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden tekstil ve hazır giyim sektöründen temsilciler üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversitemiz, bilim ve teknoloji anlamında son zamanlarda ciddi atılımlar yaptı. Özellikle ülkemizin prestij projelerinden biri olduğunu düşündüğüm Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından başlatılan Sanayi Doktora Programı'nı çok önemsiyoruz. Üniversite olarak da bu programın içerisinde mümkün olan en yüksek seviyede yer almak adına gayret gösteriyoruz" dedi.

Oturumda konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Dünyada tekstil ihracatında yedinci sıradayız. Avrupa'nın da üçüncü büyük konfeksiyon tedarikçisiyiz. İstihdam konusunda da çok güçlüyüz" dedi ve ekledi:

"Hazır giyimle birlikte 1 milyondan fazla istihdam sağlıyoruz. Hatta dolaylı sektörleri de düşünürsek 1 milyonun da çok üstüne çıkıyoruz. Yine hazır giyimle birlikte en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerden birisiyiz.

"Bu ülke ekonomimiz için çok değerli bir durum. Bu konuda daha fazla araştırma ve üretim yapmalıyız, katma değerli ürünler üretip ihraç etmeliyiz.

"Türkiye'deki teknik tekstil kilogram değerimiz 2019 verilerine göre ihracatta ortalama 2.9 dolarken ABD 11.5, Japonya 12.7 dolar. Bu bize daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor."

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de, "Hazır giyim sektörü son yıllarda ciddi bir başarı trendine girdi" dedi ve ekledi:

"2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artış, 2019'da da bir önceki yıla göre yüzde 8.0 artış yakaladık. Türkiye genelinin yüzde yarım arttığı bir yılda, Bursa ve çevresinin yüzde 8.0 yakalaması bu kentin ve çevresinin değişen trendlere daha iyi ayak uydurabildiğini gösteriyor. 2020'ye de iyi başladığımızı söyleyebilirim. Türkiye geneli yüzde 5.0 artarken, Uludağ Hazır Giyim olarak yüzde 16'lık bir artış yakaladık. Bu trendin devam edeceğini ön görüyoruz. Bu yıl 750 milyon dolarlık bir hedef belirledik."

İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman da Ar-Ge'nin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

""Ciromuzun yüzde 12-13'ü Ar-Ge sayesinde bulduğumuz ürünlerden oluşuyor ve oran her yıl artıyor. Artık bunlara dayanarak yatırım yapmaya başladık. Yeni dönemde öğrencilerle daha yakın çalışacağız. Üniversite sanayi iş birliği artmaya başladı ülkemizde. Tekstil bence ileride çok daha güzel yerlere gidecek. Avrupa'dan biz bu konfeksiyonu aldık sırasıyla, şimdi sıra teknik tekstilde. Büyük fırsat var, yeni bir kapı açacak. Ancak ne kadar erken alabilirsek o kadar iyi. Çünkü bizde de bir uyum süreci olacaktır."

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Müge Hepyüksel Keçik ise şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı bu yıl 17.8 milyar dolar seviyesinde. Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ticaretinin de 2 trilyon dolar olduğunu düşünürsek ve dünya nüfusunun 2023 yılında 8.5 milyar nüfusa geleceğini varsayarsak insanlığın her zaman için bu sektöre ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz. Bu konuda her zaman umutluyuz ve sektörümüzün çok daha iyi noktalara gideceğini düşünüyoruz."

Kaynak: DHA