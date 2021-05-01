İtikaf nedir, ne demek, nasıl yapılır? İtikafa hangi vakitte girilir 2021? Kaç gün yapılır? Kimler itikafa girebilir? soruları mübarek Ramazan ayında internette sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

İTİKAF NEDİR, NE DEMEK?

İtikaf terim anlamı olarak; kendini bir konuya verme, bağlama, dünya işlerinden vazgeçip bir yere kapanma anlamlarına gelmektedir.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür.

İTİKAFA HANGİ VAKİTTE GİRİLİR 2021?

2021 Ramazan ayında 3 Mayıs Pazartesi ile 12 Mayıs Çarşamba günleri arasında itikafa girilecektir.

İTİKAF KAÇ GÜN YAPILIR?

Ramazan ayında 10 günlük süreç içerisinde itikaf gerçekleştirilir.

KİMLER İTİKAFA GİREBİLİR?

Akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş her müslüman itikafa girebilir.

KADINLAR NASIL İTİKAF YAPAR?

Kadınlar camide itikâf yapmaz. Evdeyse şarta bağlıdır. Eğer mescid olarak kullandıkları bir oda varsa, o odada itikâfa girebilirler. Yemek yapmak, temizlik gibi ev işlerinin hiçbiri yapılmaz. Sadece ibadetle uğraşılır. Abdest gibi zaruri işleri yapmanın mahzuru olmaz. Ramazanın son on gününde olanı sünnet-i kifâyedir. Az itikâf da yapılabilir. Bir gün veya birkaç saat gibi. İtikâfa girenin oruçlu olması şarttır. Sadece Şâfiî'de oruçlu olma şartı yoktur. Diğer üç mezhepte oruçlu olmak şarttır.

İTİKAFIN ŞARTLARI NELERDİR?