İtikâl ne demek, TDK'ya göre İtikâl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtikâl ne demek? İtikâl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itikâl kelimesi. Peki itikâl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itikâl nedir, itikâl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTİKÂL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtikâl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İtikâl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itikâl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erozyon

