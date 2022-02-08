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İtikatlı ne demek, TDK'ya göre İtikatlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtikatlı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İtikatlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İtikatlı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İtikatlı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İtikatlı ne demek, TDK'ya göre İtikatlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtikatlı ne demek? İtikatlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itikatlı kelimesi. Peki itikatlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itikatlı nedir, itikatlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İTİKATLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtikatlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre itikatlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İtikadı olan, inançlı, imanlı

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