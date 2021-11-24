İtilip kakıldığını söyleyerek kadın sanatçılara ateş püskürmüştü! Oryantal Didem'in bahsettiği isimler belli oldu! Avşar kızı destek çıktı

Geçtiğimiz haftalarda bir mekanda sergilediği dans performansı ardından basın mensuplarına dert yanan Oryantal Didem kadın sanatçılara ateş püskürmüştü.

"İTİLMEK, KAKILMAK AĞRIMA GİDİYOR"

Oryantalliğin aşağılandığından bahseden Didem, “Assolist bayanlarımızın hiçbir şekilde alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Bir mesleği aşağılamak kadar kötü bir şey olamaz. Bizim ülkemizde sesi olmayan, parası olanlar, çok iyi kazanıyor. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftarız.” şeklinde konuşmuştu.

HÜLYA AVŞAR DESTEK ÇIKTI

Didem'in işaret ettiği isimlerin Defne Samyeli ve Ebru Yaşar olduğu öğrenildi. Popbizde adlı sayfanın haberine göre Didem'e ünlü şarkıcı Hülya Avşar destek çıkarak, "Benim afişimde Didem'in fotoğrafı olacak." dediği söyleniyor.