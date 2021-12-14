Itır Çiçeği ne demek, TDK'ya göre Itır Çiçeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Itır çiçeği ne demek? Itır çiçeği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıtır çiçeği kelimesi. Peki ıtır çiçeği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıtır çiçeği nedir, ıtır çiçeği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ITIR ÇİÇEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Itır çiçeği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ıtır çiçeği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisi, ıtır (Pelargonium radicula)

