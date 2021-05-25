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Itır isminin anlamı nedir, Itır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Itır isminin anlamı; güzel, hoş koku demektir. Bu içeriğimizde Itır isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Itır isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Itır isminin anlamı nedir, Itır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Itır isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Itır ismi ne demek, Itır ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Itır isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Itır İsminin anlamı nedir? TDK Itır anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Itır ismi güzel koku; Itır çiçeği anlamlarında yer almaktadır.

Itır İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Itır ismi geçmemektedir.

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Itır isminin kökeni:

Itır ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Itır isminde 381 kişi vardır.

Itır isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Itır isminin rengi:

Altuni

Itır ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Itır isminin Harf Analizi Nedir ?

Itır ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

T : Hayalperest, tembel,

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Itır isminin Numerolojisi Kaçtır?

Itır ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

T : 24

I : 11

R : 21

= 67 Itır İsminin Numeroloji Toplamı 67’dir.

Itır ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Itır isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Itır isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

I: 9   T: 2   I: 9   R: 9 = 29

2 9 = 11 Kader sayısıdır

Itır isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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