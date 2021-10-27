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Itır ne demek, TDK'ya göre Itır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Itır kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Itır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Itır nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Itır kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Itır ne demek, TDK'ya göre Itır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Itır ne demek? Itır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıtır kelimesi. Peki ıtır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıtır nedir, ıtır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ITIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Itır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Itır kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ıtır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel koku
- Itır çiçeği

ITIR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ıtır çiçeği, ıtır yaprağı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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