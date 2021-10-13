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İtirafı herkesi şaşkına çevirdi! "Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz" dedi

Galler'de yaşayan Luana isimli kadın,herkesi hayrete düşüren bir itirafta bulundu. Ribeira, eşiyle ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşı Al Meyer ile ilişkiye girdiğini söyledi. Ribeira, kocasının ayrılıktan sonra da kendisiyle aynı evde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

İtirafı herkesi şaşkına çevirdi! "Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz" dedi

Galler'de yaşayan Luana Ribeira isimli kadının söyledikleri duyanlarda büyük şaşkınlık yarattı. 40 yaşındaki Luana Ribeira, 39 yaşındaki James Cohen ile 8 yıl süren evlilikten sonra ilişkilerini sonlandırma kararı verdiler.

Boşanma kararının ardından Ribeira, aralarında bir süredir yakınlaşma olan kocasının en yakın arkadaşı Al Meyer ile cinsel ilişki yaşadığını belirtti.

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"ÇOCUKLARA DOST KALACAĞIZ DEDİK"

Ribeira, ayrılık kararını çocuklara nasıl verdiklerini de anlattı. Ribeira, "İlişkimizin artık yürümediğini anlayınca oturup karar verdik. Bizim için en iyi yolun ayrılık olacağını düşündük. Ancak beraber aynı evde kalmaya devam ettik. Çocuklarımıza da ayrıldığımızı ama dost kaldığımızı anlattık" dedi.

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"ESKİ KOCAM DA BİZİMLE YAŞAMAYA BAŞLADI"

Eski kocasının yaşadıkları bu durumu kabullendiğini anlatan Ribeira, "Evet, yaşadığımız durum normal bir durum değil bunun farkındayız. Ama isteklerimiz önemliydi. Biz, Al ile ilişki yaşamak istiyorduk. Bu durumu herkes kabullendi. Daha sonra eski kocam da bizimle yaşamaya başladı" ifadelerini kullandı.

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"ARTIK EN YAKIN ARKADAŞIM"

Ribeira, kocasıyla çok iyi anlaştıklarını belirterek, "James ile artık daha iyi anlaşıyoruz. Şu anda bizimle yaşamayı bıraktı ancak her hafta sonu bizi ziyarete geliyor. Çocuklarımız için de sık sık fikir alışverişinde bulunuyoruz. Al ile evlilik konusunda ise kararsızız. Şimdilik evlenmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

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