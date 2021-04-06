İtirafı ile kan donduran Alihan Şimşek isimli şahıs tutuklandı!

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili ağza alınmayacak söylemlerde bulunduğu videolarının ortaya çıkmasıyla Twitter'da gündem olan Alihan isimli kişi tutuklandı.

HAKARET VE AŞAĞILAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Geçtiğimiz gün internet tabanlı bir platformda yaptığı tecavüz itirafı ile kan donduran Şimşek için Twitter'da #sapıkalihantutuklansın etiketi açıldı. Bu olayın ardından aynı kişiye ait diğer videolarda Atatürk'e hakaret ettiği, Türk bayrağının yırttığı ve 2015 yılında Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda videoların sahibi olan şahsın 18 yaşından küçük Ali Şimşek olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde bu sabah gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen A.Ş. buradaki işlemlerinin ardından 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' başlıklı '5816 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile TCK'nin 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Şİmşek, için 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.