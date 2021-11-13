İtiyat ne demek, TDK'ya göre İtiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtiyat ne demek? İtiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itiyat kelimesi. Peki itiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itiyat nedir, itiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İtiyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alışkanlık



İTİYAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kâğıtlarını kendi eliyle aharlayıp terbiye etmek itiyadında idi.



İTİYAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- itiyat etmek

