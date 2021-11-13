Kiril ne demek, TDK'ya göre Kiril kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 13 Kasım 2021 Cumartesi| Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı 2021Saklanmak için çamaşır makinesine girdi! Durumu fark etmeyen anne 5 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep oldu...Oryantal Didem'den sitemkar sözler! "İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor" dedi! Kadın sanatçılara ateş püskürdü!Önce adamı ardından karısını bıçakladı! Evlerinde saldırıya uğrayan çift hayatını kaybetti!İtiyat ne demek, TDK'ya göre İtiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ekmek arası uyuşturucu! Böyle gizleme yöntemi görülmedi!Son dakika: 13 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?FOX TV canlı yayın Elkızı 4. bölüm full, tek parça izle | Elkızı 4. bölüm canlı izleHazırlık maçı: Galatasaray 5 - 2 Bursaspor | Maç sonucu, özeti
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İtiyat ne demek, TDK'ya göre İtiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtiyat ne demek, TDK'ya göre İtiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtiyat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İtiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İtiyat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İtiyat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İtiyat ne demek, TDK'ya göre İtiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtiyat ne demek? İtiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itiyat kelimesi. Peki itiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itiyat nedir, itiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İTİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İtiyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alışkanlık

İTİYAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kâğıtlarını kendi eliyle aharlayıp terbiye etmek itiyadında idi.

İTİYAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- itiyat etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT