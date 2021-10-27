İtkuyruğu ne demek, TDK'ya göre İtkuyruğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtkuyruğu ne demek? İtkuyruğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itkuyruğu kelimesi. Peki itkuyruğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itkuyruğu nedir, itkuyruğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTKUYRUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtkuyruğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre itkuyruğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kenarları düz şerit gibi yapraklı ve saplarının ucu koçanı andıran, başak çiçekli, otsu bir bitki (Phleum)

