Bakan Koca'dan iddialara yanıt! Doktor Rümeysa Şen kazadan önce 36 saat nöbet tuttu mu?Ömer Lütfü Avşar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İlk partisiz cumhurbaşkanı aday adayı Ömer Lütfü Avşar Twitter hesabı nedir?İtkuyruğu ne demek, TDK'ya göre İtkuyruğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bursaspor 6-1 Ceyhanspor | MAÇ SONUCU27 Ekim 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu|Son dakika | Bomba ihbarı! ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası boşaltıldıAlişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ünlü çift dedikodulara böyle yanıt verdiKonsensüs ne demek, TDK'ya göre Konsensüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?FOX TV canlı izle Kanunsuz Topraklar 5. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar 5. bölüm canlı izleKanal D canlı izle Sadakatsiz 36. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz 36. bölüm canlı izle
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İtkuyruğu ne demek, TDK'ya göre İtkuyruğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtkuyruğu ne demek, TDK'ya göre İtkuyruğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtkuyruğu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İtkuyruğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İtkuyruğu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İtkuyruğu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İtkuyruğu ne demek, TDK'ya göre İtkuyruğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtkuyruğu ne demek? İtkuyruğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itkuyruğu kelimesi. Peki itkuyruğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itkuyruğu nedir, itkuyruğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İTKUYRUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtkuyruğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre itkuyruğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kenarları düz şerit gibi yapraklı ve saplarının ucu koçanı andıran, başak çiçekli, otsu bir bitki (Phleum)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT