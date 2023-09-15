İTO Başkanı Avdagiç’ten ‘OVP hedefleri’ açıklaması

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşmak için birbiriyle tutarlı politikaların kararlılıkla uygulanması şart" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın Eylül ayı olağan Meclis toplantısında yaptığı konuşmada ekonomide 2024-2026 dönemine ait Orta Vadeli Program, enflasyonla mücadele ile döviz kuru politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide bir yandan içeride sıkılaştırıcı politikalar uygulamak zorunda iken, diğer yandan dış talebin zayıfladığını kaydeden Avdagiç, "Ayrıca Kahramanmaraş depremleri gündemden geriye düştü ama bu felaketin yaralarını sarmak da ekonominin yükünü artırıyor. Tam da bu süreçte, 2024-2026 OVP'sinin devreye alınması, beklentilerimizi hayli yükseltiyor. Ve bize göre bu OVP, her yönüyle başarılı uygulama sonuçlarına ulaşmak zorunda, bizim ve ekonomimizin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

Enflasyonla mücadele çalışmalarına işaret eden Avdagiç, "Enflasyon temelde beklentilerin yönetilmesi meselesi. İşte burada kur, faiz ve enflasyon gibi unsurlarda seviyeden ziyade öngörülebilirliği daha çok artırmaya yoğunlaşmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Kur artışı fiyatlara birebir yansır" ön kabulüyle hareket edemeyiz"

Avdagiç, para ve maliye politikaları, planlanan reformlarda takvimin kesintisiz işlemesi, küresel aktivitenin seyri ve dış ticaret rakamlarının enflasyonla mücadelenin temel argümanları olduğunu kaydetti.

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Avdagiç, "Bunun altını çiziyorum. "Kur artışı fiyatlara birebir yansır" ön kabulüyle hareket edemeyiz, bundan kaçınmamız gerek. OVP'nin uygulaması ekonomide öngörüyü artırdıkça, olumlu geleceği satın alarak hem fiyatlama davranışları daha rasyonel olacağından kurda ani dalgalanma hem de kur geçişkenliği azalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Şekib Avdagiç, konuşmasında Orta Vadeli Program'da mali disiplin ve reel sektörün hassasiyetlerinin dengeli şekilde ele alındığını gördüklerini belirtti. Avdagiç, "Bir yandan enflasyonu tek haneye düşürecek adımlar planlanırken, diğer yandan üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek selektif politikalar gündeme alınmış durumda" dedi.

"OVP, kararlılığı reel sektöre de yansıtmayı başardı"

Avdagiç, programda büyüme konusunda 2024 için yüzde 4 ve izleyen iki yıl için de sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 5'lik hedefler konulduğunu hatırlattı. Şekib Avdagiç, küresel ekonominin yavaşlama sürecine girdiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi için önümüzdeki üç yılın yüzde 4.5'lik ortalama büyümesinin bir istikrar programı için örnek başarı olacağını kaydetti.

Avdagiç, "OVP ile sorunlar doğru teşhis edilmiş, çözüme hangi araçlarla hangi vadede ulaşılacağı net şekilde tanımlanmıştır. Elimizde artık doğru rota ve gemiyi bu rotanın varış limanına götürecek bir pusula var. Bundan sonraki iş, engelleri aşıp kararlılıkla yolumuza devam etmektir" diye konuştu.

Tek haneli enflasyon ve TL'nin istikrarını sağlamanın zaman alacağını belirten Avdagiç, "OVP bu konudaki azim ve kararlılığı ortaya koydu, aynı zamanda reel sektöre de yansıtmayı başardı" dedi.

Konuşmasında İTO'nun kurucusu olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin çalışmalarından da bahseden Avdagiç, "2023-2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası üniversitemizi tercih edip kazanan öğrenci sayımız, yatay geçiş yapan 70 öğrenci ile birlikte 1.600'ü geçti. Böylece yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olduk. Geçen sene aynı doluluk oranıyla pandemi sonrası kırdığımız rekoru, bu sene de devam ettirdik" bilgisini verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)