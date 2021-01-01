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  3. İTO, İstanbul aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

İTO, İstanbul aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), perakende ve toptan fiyatlar üzerinden Aralık 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Yapılan açıklamada perakende fiyatlarda yüzde 1.36, toptan fiyatlarda ise yüzde 2.05 artış görüldü.

İTO, İstanbul aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

İstanbul'da bir önceki aya göre Aralık ayının enflasyon rakamları açıklandı. Yapılan değerlendirmede Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,05 oranında arttı.

PERAKENDE FİYATLAR EV EŞYALARI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Aralıkta perakende fiyatlar ev eşyasında yüzde 3.02, gıdada yüzde 2.20, konutta yüzde 1.27, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0.59, diğer harcamalarda yüzde 0.38, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.33 artarken, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.23 ve giyimde yüzde 0.55 azaldı.

İTO, İstanbul aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

DİĞER VERİLERDE BELLİ OLDU

Toptan fiyatlarda ise işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6.31, madenlerde yüzde 2.56, gıda maddelerinde yüzde 1.93, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0.44, inşaat malzemelerinde yüzde 0.40 yükseliş kaydedildi. Kimyevi maddelerde toptan fiyatlar yüzde 1.54 azalırken, mensucat grubunda değişim gözlenmedi.

İTO, İstanbul aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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