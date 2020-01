İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapanlara destek ziyaretleri sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren aileleri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyesi bir grup eşleriyle ziyaret etti.

Ziyarette ailelerle tek tek görüşen İTO üyeleri ve eşleri ailelerin sorunları tek tek dinleyerek not aldı. Ziyaret sırasından açıklamalarda bulunan İTO Meclis üyesi ve Bayrampaşa Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Bekir Taner Ateş, meclis üyesi arkadaşlarıyla annelerin yanında olduklarını göstermek için geldiklerini söyledi. Annelerin eyleminin şimdiye kadar yapılan tüm eylemlerden daha kıymetli olduğunu belirten Ateş, "Ülkemizde 40 yıla aşkındır bir terör meselesi var. Bu terör meselesi ülkemizin hem insan kaynağımızı hem de devletimizin bütün maddi kaynağını tükettiği gibi buralarda inanılmaz dramlara da sebep oluyor ve şahit oluyoruz. Şuanda burada bulunan bir babayı dinliyoruz ve gözlerimiz yaşararak dinliyoruz. Biz bu nedenle buradaki bu eylemi yapan ve yüreklerini ortaya koyup burada dimdik duran bu anneleri babaları kutluyoruz. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Bir an evvel bu terör belası memleketimizin başından defolsun ve bir an evvel burada bulunan aileler çocuklarına kavuşsunlar istiyoruz. Çocukları da bir an evvel devletimizin şefkatli kollarına teslim olup gelsinler. Toprağımız büyük, devletimiz büyük ve milletimiz büyük. Çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yok ve bizim genel olarak amacımızda budur" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından İTO üyeleri ailelerle görüşmesini tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA