Itriyatçı ne demek, TDK'ya göre Itriyatçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Itriyatçı ne demek? Itriyatçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıtriyatçı kelimesi. Peki ıtriyatçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıtriyatçı nedir, ıtriyatçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ITRİYATÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Itriyatçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ıtriyatçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel kokular, makyaj malzemesi satan kimse veya yer

